حماس: الادعاءات الإسرائيلية حول استهداف قيادات الحركة كاذبة

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القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان إن ادعاءات إسرائيل بأنها استهدفت قادة الحركة في غارة جوية على غزة يوم السبت “كاذبة”.

وأضافت “هذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقا… هذه الادعاءات الكاذبة إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة”.

وقالت وزارة الصحة في القطاع إن الغارة الجوية التي استهدفت مدينة خان يونس بالجنوب أسفرت عن مقتل 71 فلسطينيا على الأقل وإصابة 289 آخرين، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.