حماس: المقترح الجديد بشأن غزة قريب جدا من مطالب إسرائيل

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأحد إن مقترحا جديدا يهدف لتضييق الهوة بين إسرائيل والحركة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يقترب بشدة من المواقف الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء بيان حماس بعد ساعات فقط من وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في محاولة لتأمين وقف لإطلاق النار في غزة وإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن.

وتلقت حماس المقترح الجديد من الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة عقب جولة محادثات استمرت يومين في الدوحة.

وقالت الحركة إن المقترح الجديد “يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها”، خاصة فيما يتعلق برفضه إنهاء الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من غزة، بما في ذلك من الحدود مع مصر، وهما الشرطان اللذان ترى الحركة أنهما الأساس لأي اتفاق.

وقالت حماس في البيان “إننا نحمل نتنياهو كامل المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل لاتفاق، والمسؤولية الكاملة عن حياة أسراه الذين يتعرضون لنفس الخطر الذي يتعرض له شعبنا، جراء مواصلة عدوانه واستهدافه الممنهج لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة”.

وأضافت “ندعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه” مضيفة أنها ملتزمة تماما بالمقترح السابق في يوليو تموز.