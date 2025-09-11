حماس: الهجوم الإسرائيلي في الدوحة لن يغير مطالبنا لإنهاء الحرب

دبي (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادتها السياسيين في الدوحة يوم الثلاثاء لن يُغير شروطها لإنهاء الحرب في غزة.

وحاولت إسرائيل قتل القادة السياسيين لحركة حماس في غارة جوية على الدوحة يوم الثلاثاء، فيما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه تصعيد فردي لا يخدم المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية.

وأكد فوزي برهوم، القيادي في حماس، في خطاب بثه التلفزيون يوم الخميس أن الهجوم استهدف وفد الحركة التفاوضي في أثناء مناقشته اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب لوقف إطلاق النار، والذي سلمه للوفد رئيس الوزراء القطري قبل ذلك بيوم.

وقال برهوم “في لحظة الهجوم الإرهابي كان الوفد المفاوض يناقش الرد على هذا المقترح”.

واستضافت قطر وشاركت في الوساطة في مفاوضات تهدف للتوصل إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة.

وأكد برهوم مجددا على مطالب حماس الرئيسية.

وقال “نجدد تأكيدنا أن هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائمِ الصهيونية، لن تُفلح في تغييرِ مواقفنا الراسخة ومطالبنا الواضحة في وقف العدوان على شعبنا، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وتبادل أسرى حقيقي، وإغاثة شعبنا وإعادة الإعمار”.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التوصل إلى اتفاق شامل ينص على إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة وإعلان حماس استسلامها، وإلا لن يكون هناك أي اتفاق.

وأعلنت حماس مقتل خمسة من أعضائها في الهجوم، بمن فيهم نجل خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة.

وأثار الهجوم على الدوحة تنديدات من قوى بالمنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات ومصر، وكذلك من الاتحاد الأوروبي. ويُهدد الهجوم بعرقلة الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

