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حماس: الوسطاء لم يبلغونا حتى الآن بأي جديد بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

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القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان يوم الخميس إن الوسطاء لم يبلغوها حتى الآن بأي جديد بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت الحركة في البيان “لم نبلغ حتى الآن من الإخوة الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”.

وأضاف البيان “الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة، وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته”.

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