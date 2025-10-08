حماس: تبادل قوائم الرهائن والمعتقلين المطلوب إطلاق سراحهم

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن مفاوضين من الحركة وإسرائيل تبادلوا قوائم بأسماء المعتقلين والرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في حال التوصل إلى اتفاق خلال محادثات وقف إطلاق النار الجارية بشأن غزة في مصر.

وأضاف النونو أن حماس عبرت عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق، مشددا على أن “وفد الحركة قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق”.

(تغطية صحفية تالا رمضان ونضال المغربي وجنى شقير – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)