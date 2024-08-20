حماس: تصريحات بايدن بشأن تراجع الحركة عن اتفاق وقف إطلاق النار “مضللة”

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من جنى شقير

دبي (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الثلاثاء إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قال فيها إن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل “مضللة”.

وقال بايدن ردا على أسئلة حول اتفاق وقف إطلاق النار “تقول إسرائيل إنها تستطيع التوصل إلى اتفاق، وهي مستعدة لذلك. ولكن قيل لي إن حماس تتراجع الآن”.

وأضاف في أثناء صعوده إلى الطائرة بعد إلقائه كلمة في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاجو يوم الاثنين “ما زلنا ننتظر. سنواصل الضغط”.

وقالت حماس إن تصريحات بايدن لا تعكس حقيقة موقف الحركة الحريص على الوصول إلى وقف للعدوان.

وأضافت حماس “إن ما تم عرضه مؤخرا على الحركة، يشكل انقلابا على ما وصلت إليه الأطراف في الثاني من يوليو تموز الماضي والمرتكز على إعلان بايدن نفسه في 31 مايو أيار وقرار مجلس الأمن رقم 2735 في 11 يونيو حزيران، وهو ما يعد استجابة ورضوخا أمريكيا لشروط الإرهابي نتنياهو الجديدة ومخططاته الإجرامية تجاه قطاع غزة”.

وعبّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بزيارته التاسعة إلى المنطقة منذ بدء الحرب، عن تفاؤله بعد اجتماعه مع مسؤولين إسرائيليين يوم الاثنين.

وزار بلينكن القاهرة يوم الثلاثاء للضغط لتحقيق تقدم محتمل في اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح رهائن في المحادثات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إذ لا تزال نقاط الخلاف الرئيسية دون حل.

وقدمت الولايات المتحدة مقترحات لتقريب وجهات النظر والتي يعتقد الوسطاء، قطر ومصر إلى جانب واشنطن، أنها ستسهم في سد الفجوات بين إسرائيل وحماس وتنهي النزاع الذي يزعزع استقرار المنطقة بأكملها.