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حماس: تهديد ترامب لشعبنا يشكل دعما لنتنياهو للتنصل من اتفاق غزة

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(رويترز) – قالت الحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الخميس إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها يشكل دعما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن “تهديد ترامب المتكرر ضد شعبنا يشكل دعما لنتنياهو للتنصل من الاتفاق وتشديد الحصار والتجويع بحق شعبنا”.

وأضاف “المسار الأمثل لتحرير باقي الأسرى الإسرائيليين دخول الاحتلال لمفاوضات المرحلة الثانية وإلزامه بالاتفاق الموقع برعاية الوسطاء”.

وطالب ترامب حماس “بإطلاق سراح جميع الرهائن الآن، وليس لاحقا” بما في ذلك تسليم رفات القتلى منهم “وإلا فإن الأمر سينتهي بالنسبة لكم”.

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