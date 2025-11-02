حماس: سنسلم جثث 3 رهائن آخرين الأحد

من بيشا ماجد ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها ستسلم جثث ثلاث رهائن يوم الأحد على الرغم من تبادل الاتهامات مع إسرائيل فيما يتعلق بانتهاك هدنة هشة أوقفت إلى حد كبير حربا استمرت عامين.

وتسعى إسرائيل إلى استعادة جثث 11 رهينة من قطاع غزة وتقول إن حماس تتباطأ في تسليمها. وتقول حماس إنها تعمل بأسرع ما يمكن على استعادة الرفات المتناثر في ظل ظروف صعبة.

وأسفرت غارة جوية إسرائيلية في وقت سابق يوم الأحد عن مقتل رجل في شمال القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت مسلحا شكل تهديدا لقواته.

وقال المستشفى الأهلي إن الرجل سقط قتيلا في قصف جوي بالقرب من سوق للخضراوات في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات بثتها وسائل إعلام في مستهل اجتماع الحكومة بالقدس “لا تزال هناك جيوب لحماس في المناطق الخاضعة لسيطرتنا في غزة، ونعمل على القضاء عليها بشكل منهجي”.

وسردت حماس في بيان ما قالت إنها انتهاكات من جانب إسرائيل لوقف إطلاق النار. ونفى إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن يكون مقاتلو حماس انتهكوا وقف إطلاق النار بمهاجمة جنود إسرائيليين.

* العنف لم يتوقف تماما

أدى وقف إطلاق النار إلى تهدئة معظم القتال مما أتاح لمئات الآلاف من الفلسطينيين العودة إلى أنقاض منازلهم في غزة. وسحبت إسرائيل قواتها من مواقع في المدن وسمحت بدخول المزيد من المساعدات.

وسلم المسلحون جميع الرهائن الأحياء وعددهم 20 مقابل ما يقرب من ألفين من السجناء الفلسطينيين وممن اعتقلتهم إسرائيل وقت الحرب من غزة.

ووافقت حماس أيضا على تسليم جثث الرهائن، وعددها 28، مقابل جثث 360 مسلحا فلسطينيا قُتلوا خلال الحرب. وسلمت حماس حتى الآن 17 جثة.

لكن العنف لم يتوقف تماما. وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت 236 شخصا في غارات على غزة منذ وقف إطلاق النار، نصفهم تقريبا في يوم واحد الأسبوع الماضي عندما ردت إسرائيل على هجوم على قواتها.

وتقول إسرائيل إن ثلاثة من جنودها قُتلوا وإن قواتها استهدفت عشرات المقاتلين.

وتوسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق النار، ويدعو كل جانب واشنطن إلى مطالبة الآخر بوقف الانتهاكات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين اجتمع يوم السبت مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال زيارة للمنطقة لمناقشة الأوضاع في غزة.

وقال نتنياهو إن أي تحرك إسرائيلي في غزة يتم إبلاغ واشنطن به فيما تقول حماس إن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لضمان التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار.

ويتمركز نحو 200 جندي أمريكي في قاعدة جنوب إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار والتخطيط لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، كما هو متوقع في المراحل اللاحقة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

ولا توجد مؤشرات تذكر على إحراز تقدم في المراحل التالية ولا تزال هناك عقبات كبيرة مثل نزع سلاح حماس والجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من غزة.

