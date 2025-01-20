حماس: سنفرج عن المجموعة التالية من الرهائن يوم السبت

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القاهرة/تل أبيب (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين إنها ستفرج عن المجموعة المقبلة من الرهائن يوم السبت، وذلك بعد أن صرح مسؤول في الحركة في وقت سابق بأنهم سيطلقون سراح الرهائن يوم الأحد.

وقالت الحركة في بيان إنها ستطلق سراح المجموعة التالية من الرهائن يوم السبت مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وكان ناهد الفاخوري، رئيس المكتب الإعلامي لأسرى حماس، قد قال في وقت سابق إن الرهائن سيُطلق سراحهم يوم الأحد. ومن المتوقع أن تفرج حماس عن أربعة رهائن يوم السبت، أي بعد سبعة أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي رده على تصريحات الفاخوري، قال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته إن موعد الإفراج عن الرهائن هو يوم السبت.

وأبرمت إسرائيل وحماس هذا الشهر اتفاقا لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل من شأنه أن ينهي الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد بعد أن أطلقت حماس سراح ثلاث إسرائيليات من الرهائن. كما أفرجت إسرائيل عن سجناء فلسطينيين.