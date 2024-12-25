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حماس: شروط إسرائيلية جديدة أخرت التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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دبي (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان يوم الأربعاء إن إسرائيل وضعت شروطا جديدة مما أدى إلى تأخير التوصل للاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس في بيان “مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن فريق تفاوض إسرائيليا عاد من قطر يوم الثلاثاء لإجراء “مشاورات داخلية” بشأن اتفاق يتعلق بإطلاق سراح الرهائن بعد محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة استمرت أسبوعا.

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