حماس: لا صفقة تبادل أسرى وسجناء مع إسرائيل إلا بعد انتهاء حرب غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال خليل الحية القائم بأعمال رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة في مقابلة مع قناة الأقصى إنه لن تكون هناك صفقة تبادل أسرى وسجناء مع إسرائيل إلا بعد انتهاء الحرب في القطاع.

وأضاف “دون وقف الحرب، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة. نحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولا لكي يتم أي تبادل للأسرى”.

ومضى قائلا “إذا لم يقف العدوان، لماذا يجب على المقاومة، وحماس تحديدا، إعادة الأسرى؟ كيف يمكننا إعادة الأسرى الإسرائيليين الذين بين أيدينا إذا استمرت الحرب؟ من هو العاقل أو غير العاقل الذي يمتلك ورقة قوية ويرميها بينما الحرب مستمرة؟”.

ووسط تعثر جهود التفاوض على وقف الحرب في غزة، استخدمت الولايات المتحدة يوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار.

وقالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة لن تدعم إلا قرارا يدعو صراحة إلى الإفراج على الفور عن الرهائن الإسرائيليين في إطار وقف إطلاق النار.

وألقى الحية، الذي قاد فريق التفاوض التابع للحركة في محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين، باللوم في عدم إحراز تقدم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحمّل من جانبه الحركة الإسلامية المسؤولية عن تعثر المحادثات.

وقال الحية “هناك اتصالات جارية الآن مع بعض الدول والوسطاء لتحريك هذا الملف، نحن جاهزون ومبادرون للاستمرار في هذه الجهود، الأهم هو وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال لوقف العدوان”.

وأضاف “الواقع يثبت أن المعطل هو نتنياهو، كما شهد القريب والبعيد”.

وقال نتنياهو خلال زيارة لغزة يوم الثلاثاء إن حماس لن تحكم القطاع الفلسطيني بعد انتهاء الحرب وإن إسرائيل دمرت القدرات العسكرية للحركة.