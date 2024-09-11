حماس: مستعدون للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار دون مطالب جديدة من أي طرف

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القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان يوم الأربعاء إن وفدها المفاوض أكد على استعداد الحركة للتنفيذ “الفوري” لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة على أساس إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وما تم التوافق عليه سابقا، دون وضع أي مطالب جديدة من قبل أي طرف.

وأضافت الحركة أن وفدها برئاسة‭‭‭ ‬‬‬خليل الحية‭‭‭ ‬‬‬التقى برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء.

ومضت قائلة في بيان “تم استعراض التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة”.

وفشلت المحادثات حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 11 شهرا. وتتضمن القضايا العالقة السيطرة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وهو شريط ضيق من الأرض على حدود قطاع غزة مع مصر.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، الذي يشغل أيضا منصب كبير المفاوضين الأمريكيين بشأن غزة، يوم السبت إنه سيتم تقديم اقتراح أكثر تفصيلا لوقف إطلاق النار في الأيام القليلة المقبلة.

وحدد الاقتراح السابق الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في يونيو حزيران وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد أن شن مقاتلو حماس هجوما مباغتا على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية. وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن الهجوم الإسرائيلي أسفر حتى الآن عن مقتل 41084 فلسطينيا على الأقل وإصابة 95029 آخرين.