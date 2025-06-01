حماس: مستعدون لمفاوضات غير مباشرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – أبدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأحد استعدادها للبدء فورا في جولة مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي اقترحه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.

وقالت الحركة في بيان “ترحب حركة المقاومة الإسلامية حماس باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصل إلى إنهاء الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني على شعبنا في قطاع غزة”.

وأضافت أنها تؤكد استعدادها “للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال”.