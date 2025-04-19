The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

حماس: مصير الرهينة الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر غير معروف

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

من جيداء طه ونضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يوم السبت إن مصير الرهينة الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر غير معروف وذلك بعد أن عثرت الحركة على أحد حراسه قتيلا في أعقاب غارة إسرائيلية.

وتكثف إسرائيل هجماتها على غزة بعد شهر من معاودتها شن غارات مكثفة هناك في أعقاب انهيار وقف إطلاق النار. وذكرت السلطات الصحية الفلسطينية أن 50 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في غارات إسرائيلية يوم السبت.

وقال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص، في مارس آذار إن إطلاق سراح ألكسندر، الذي يُعتقد أنه آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة تحتجزه حماس في غزة، له “الأولوية القصوى”.

وألكسندر (21 عاما) من نيوجيرزي وكان يخدم في الجيش الإسرائيلي عندما أخذه مسلحون رهينة خلال هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 التي أشعلت فتيل الحرب في غزة.

وكان إطلاق سراح ألكسندر محور محادثات سابقة عقدت بين قياديي حماس والمبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن آدم بولر الشهر الماضي.

وقالت حماس يوم الثلاثاء الماضي إنها فقدت الاتصال بالمجموعة التي تحتجز ألكسندر في غزة بعد أن هاجم الجيش الإسرائيلي المكان الذي كان المسلحون يحتجزونه فيه. وأعلنت الحركة يوم السبت العثور على أحد الحراس الذين كانوا مكلفين بتأمين ألكسندر قتيلا.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام في بيان “تمكنا من انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير إيدان ألكسندر، ولا يزال مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين مجهولا”.

وأضاف أبو عبيدة “نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.. لكن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على بيان حماس.

وأطلقت حماس سراح 38 رهينة بموجب وقف لإطلاق النار بدأ في 19 يناير كانون الثاني واستمر لفترة قصيرة. ويُعتقد أن 59 من الرهائن ما زالوا محتجزين في غزة وأن أقل من نصفهم على قيد الحياة.

وفرضت إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة الشهر الماضي واستأنفت هجومها في 18 مارس آذار بعد فشل المحادثات الرامية لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار. وتقول حماس إنها لن تُطلق سراح باقي الرهائن إلا بموجب اتفاق يُنهي الحرب تماما، بينما تصر إسرائيل على أنها لن تسمح إلا بوقف إطلاق نار مؤقت.

وسيطرت إسرائيل منذ استئناف هجماتها على مساحات شاسعة من غزة وأمرت مئات الآلاف من السكان بترك منازلهم، وسط مخاوف بين الفلسطينيين من أن تسهم هذه الخطوة في إخلاء مساحات كبيرة من الأراضي بشكل دائم.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن 1600 شخص قُتلوا خلال الشهر الماضي.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن الجيش كثف غاراته على قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل 92 شخصا على الأقل خلال اليومين الماضيين منهم 50 على الأقل يوم السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه استهدف نحو 40 هدفا في أنحاء القطاع يوم الخميس.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية