حماس: مقتل اثنين من المسلحين في غارة جوية إسرائيلية بالضفة الغربية

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رام الله (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن اثنين من المسلحين قتلا في غارة جوية إسرائيلية بمدينة طولكرم يوم الاثنين، مما يسلط الضوء على تركيز إسرائيل المتجدد على الجماعات المسلحة في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس، التي تدير قطاع غزة، إن القتيلين الاثنين من أعضاء جناحها العسكري.

وقال شهود في المدينة إن الغارة مستمرة، لكن لم يرد تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخصين دون تحديد هويتهما.