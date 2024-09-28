حماس: مقتل حسن نصر الله لن يزيد المقاومة إلا إصرارا

reuters_tickers

3دقائق

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – نعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله بعد مقتله في غارة جوية إسرائيلية، قائلة إن مقتله لن يؤدي إلا إلى تأجيج القتال ضد إسرائيل.

وقالت الجماعة في بيان “إننا على ثقة ويقين بأن هذه الجريمة وكل جرائم الاحتلال واغتيالاته لن تزيد المقاومة في لبنان وفي فلسطين إلا إصرارا وتصميما ومضيا بكل قوة وبسالة وكبرياء على درب الشهداء والوفاء لتضحياتهم والسير على نهجهم وخطاهم ومواصلة طريق المقاومة والصمود حتى النصر ودحر الاحتلال”.

وأضاف البيان “إننا في حركة حماس، وأمام هذه الجريمة والمجزرة الصهيونية، لنجدد تضامننا المطلق ووقوفنا صفا واحدا مع الإخوة في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان الذين يشاركون شعبنا ومقاومتنا في معركة طوفان الأقصى دفاعا عن المسجد الأقصى، وعن حقوق شعبنا المشروعة وتطلعاته في الحرية والاستقلال وتقرير المصير”.

ويمثل مقتل حسن نصر الله ضربة قوية لكل من جماعة حزب الله التي تئن تحت وطأة هجمات إسرائيلية متصاعدة، وإيران بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي كان يلعبه في محور المقاومة المدعوم من طهران.

ويضم محور المقاومة جماعات، من بينها حزب الله، تشن هجمات على إسرائيل منذ اندلاع الحرب مع حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، وهي جماعة فلسطينية أخرى مدعومة من إيران، في بيان “إن قوى المقاومة في لبنان وفلسطين وعموم المنطقة ستجعل العدو يدفع ثمن جرائمه ويتجرع الهزيمة جراء ما اقترفت أياديه الآثمة، عاجلا غير آجل”.

ويبلغ عدد سكان غزة 2.3 مليون نسمة معظمهم نزحوا داخليا بسبب الحرب التي أودت بحياة 41500 فلسطيني حتى الآن، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

تخوض إسرائيل قتالا مع حماس منذ أن شن مسلحون من الحركة الفلسطينية هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية.

وردا على سؤال عن مدى تأثير مقتل نصر الله على القتال مع إسرائيل، قال سامي أبو زهري القيادي في حماس لرويترز “اغتيال حسن نصر الله لن يفلح في كسر إرادة المقاومة ونحن على ثقة بأن الاحتلال سيخسر المعركة”.