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حماس: مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في هجوم إسرائيلي على خان يونس

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القاهرة (رويترز) – قال المكتب الإعلامي التابع لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن عشرات الفلسطينيين سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم إسرائيلي يوم السبت على خيام تؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في التقرير. ولم يصدر بعد بيان عن وزارة الصحة في غزة بشأن العدد الرسمي للقتلى.

وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة غزة التي تديرها حماس “ارتكب جيش الاحتلال ’الإسرائيلي’ مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس (جنوب قطاع غزة)، حيث خلفت هذه المجزرة المروعة أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية”.

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