حماس: مقتل 33 رهينة خلال الحرب في غزة

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القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين إن 33 رهينة قُتلوا خلال الحرب المستمرة منذ نحو 14 شهرا مع إسرائيل في غزة، دون أن توضح الحركة جنسياتهم.

وأضافت حماس أن رهائن آخرين فقدوا.

وقالت حماس في بيان موجهة الحديث إلى إسرائيل “باستمرار حربكم المجنونة، قد تفقدون أسراكم إلى الأبد”.

وأضافت “افعلوا ما يجب عليكم فعله قبل فوات الأوان”.

ونشرت الحركة بعد ذلك بقليل تسجيلا مصورا قالت إنه يتضمن تفاصيل عن توقيت وكيفية مقتل الرهائن، ملقية باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما آل إليه مصيرهم.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق حتى الآن، في الوقت الذي تتواصل الغارات الجوية على غزة.

وكانت حماس قد دعت إلى إنهاء الحرب والانسحاب الكامل لإسرائيل في إطار أي اتفاق يبرم لإطلاق سراح الرهائن المتبقين. وقال نتنياهو إن الحرب ستستمر حتى القضاء على حماس.

وشنت إسرائيل الحرب على غزة بعد هجوم لمقاتلي حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أدى لمقتل 1200 شخص واختطاف 250 رهينة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

وتسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي في مقتل أكثر من 44400 فلسطيني ونزوح معظم سكان غزة، بحسب المسؤولين هناك، فضلا عن تدمير مساحات واسعة من القطاع.