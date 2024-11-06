حماس: موقفنا من الإدارة الأمريكية الجديدة يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه الشعب الفلسطيني

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القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان يوم الأربعاء تعقيبا على نتائج الانتخابات الأمريكية التي تظهر تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب إن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة يعتمد “على مواقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة”.

وأضاف البيان “على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تعي أن شعبنا ماض في مواجهة الاحتلال الصهيوني البغيض، وأنه لن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وتابع البيان “إننا نطالب بوقف الانحياز الأعمى للاحتلال الصهيوني، والعمل الجاد والحقيقي على وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف العدوان على الشعب اللبناني الشقيق”.