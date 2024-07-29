حماس: نتنياهو أضاف شروطا ومطالب للمقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار

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(رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان يوم الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف شروطا ومطالب جديدة إلى المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

وأضافت أن المطالب الجديدة “فيها تراجع عمّا نقله الوسطاء على أنه ورقة إسرائيلية، والتي كانت جزءا من مشروع (الرئيس الأمريكي جو) بايدن ولاحقا قرارا لمجلس الأمن الدولي”.

وأضافت الحركة أن ذلك يظهر أن نتنياهو “عاد من جديد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق”.