حماس: ندرس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة وسنرد عليه قريبا

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أنها تدرس مقترحا تسلمته من الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مضيفة أنها سترد عليه “في أقرب وقت”.

وذكرت حماس في بيان “تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قيادة الحركة تدرس، بمسؤولية وطنية عالية، المقترح الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء، وستقدم ردها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه”.

وأضافت “وتجدد الحركة تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة أن يحقق أي اتفاق قادم وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا في قطاع غزة”.