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حماس: نرفض تمديد المرحلة الأولى ‭”‬بالصيغة‭”‬ التي تطرحها إسرائيل

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القاهرة (رويترز) – قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت إن الحركة ترفض تمديد المرحلة الأولى “بالصيغة” التي تطرحها إسرائيل، وذلك في اليوم الذي من المقرر أن تنتهي فيه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون العربي أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية.

وتابع قائلا “الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة”.

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