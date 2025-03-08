حماس: هناك مؤشرات إيجابية بشأن مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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القاهرة (رويترز) – قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبد اللطيف القانوع يوم السبت إن الحركة ترى مؤشرات إيجابية فيما يتعلق ببدء المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف في بيان “جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية والمؤشرات إيجابية نحو ذلك”.

وتابع “نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا وندعو لتكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن شعبنا المكلوم”.