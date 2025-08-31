حماس تؤكد مقتل قائدها العسكري محمد السنوار بعد أشهر على اعلان إسرائيل قتله

أكدت حركة حماس مقتل قائدها العسكري محمد السنوار بعد أشهر عدة على إعلان إسرئيل قتله في ضربة جوية في جنوب قطاع غزة.

ونشرت الحركة مساء السبت صورة للسنوار إلى جانب صور قادة آخرين وصفتهم بأنهم “شهداء أعضاء المجلس العسكري”.

وبثت حماس صورة لاجتماع ضم رئيسي حماس السابقين إسماعيل هنية ويحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى، إضافة إلى عضوي المجلس العسكري باسم عيسى ورائد ثابت.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها حماس رسميا عن مقتل السنوار.

وقال مصدران في حماس لوكالة فرانس برس إن محمد السنوار تولى قيادة المجلس العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس بعد اغتيال محمد الضيف.

ومحمد السنوار هو شقيق يحيى السنوار الذي قتله الجيش الإسرائيلي العام الماضي في رفح في جنوب قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة جوية عنيفة في 13 آيار/مايو الماضي قرب مستشفى غزة الأوروبي في جنوب شرق خان يونس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في حزيران/يونيو أنه تعرف على جثة محمد السنوار بعدما عثر عليها “في نفق تحت المستشفى الأوروبي”.

