حماس تبث تسجيلا مصورا لرهينة إسرائيلي على قيد الحياة

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القدس (رويترز) – بثت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تسجيلا مصورا يوم السبت قالت إنه للرهينة الإسرائيلي ماتان زانجوكر.

وظهر في التسجيل المصور رجل قدم نفسه باسم ماتان زانجوكر (24 عاما) وناشد القادة الإسرائيليين إبرام صفقة لإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة إلى إسرائيل.

وترى الدول التي تعمل على الوساطة بين الطرفين، ومن بينها قطر، زخما متزايدا للتوصل إلى اتفاق محتمل يتيح الإفراج عن 100 رهينة محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيين، وذلك بعدما وقعت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي مع حزب الله في لبنان الشهر الماضي.

وقال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز إن مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط سافر إلى قطر وإسرائيل في محاولة لبدء عملية دبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

وسبق لحماس أن نشرت عدة مقاطع مصورة لرهائن يلتمسون الإفراج عنهم خلال الحرب التي دخلت شهرها الخامس عشر، لكن المسؤولين الإسرائيليين اعتبروا المقاطع القصيرة المصورة المعدة سلفا دعاية نفسية تهدف إلى الضغط على الحكومة.

ووصف منتدى عائلات الرهائن التسجيل المصور بأنه “دليل على الحياة” وقال إنه “يقدم دليلا إضافيا على أنه بعد أكثر من 420 يوما في الأسر، لا يزال هناك رهائن على قيد الحياة يقاسون معاناة شديدة”.