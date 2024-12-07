مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

حماس تبث تسجيلا مصورا لرهينة إسرائيلي على قيد الحياة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القدس (رويترز) – بثت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تسجيلا مصورا يوم السبت قالت إنه للرهينة الإسرائيلي ماتان زانجوكر.

وظهر في التسجيل المصور رجل قدم نفسه باسم ماتان زانجوكر (24 عاما) وناشد القادة الإسرائيليين إبرام صفقة لإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة إلى إسرائيل.

وترى الدول التي تعمل على الوساطة بين الطرفين، ومن بينها قطر، زخما متزايدا للتوصل إلى اتفاق محتمل يتيح الإفراج عن 100 رهينة محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيين، وذلك بعدما وقعت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي مع حزب الله في لبنان الشهر الماضي.

وقال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز إن مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط سافر إلى قطر وإسرائيل في محاولة لبدء عملية دبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

وسبق لحماس أن نشرت عدة مقاطع مصورة لرهائن يلتمسون الإفراج عنهم خلال الحرب التي دخلت شهرها الخامس عشر، لكن المسؤولين الإسرائيليين اعتبروا المقاطع القصيرة المصورة المعدة سلفا دعاية نفسية تهدف إلى الضغط على الحكومة.

ووصف منتدى عائلات الرهائن التسجيل المصور بأنه “دليل على الحياة” وقال إنه “يقدم دليلا إضافيا على أنه بعد أكثر من 420 يوما في الأسر، لا يزال هناك رهائن على قيد الحياة يقاسون معاناة شديدة”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
20 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
371 إعجاب
250 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية