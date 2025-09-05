حماس تبث شريط فيديو يظهر رهينتين إسرائيليين محتجزين في غزة

afp_tickers

3دقائق

نشر الجناح العسكري لحركة حماس الجمعة مقطع فيديو يظهر فيه رهينتان إسرائيليان محتجزان في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته الحركة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في إسرائيل واندلعت على إثره الحرب.

ويظهر الفيديو الذي تزيد مدته عن ثلاث دقائق ونصف الدقيقة رهينة في سيارة تجول بين مبانٍ مدمرة، ويطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو باللغة العبرية عدم تنفيذ الهجوم العسكري المخطط له للسيطرة على مدينة غزة.

ويقول الرهينة الذي يظهر في نهاية الفيديو وهو يلتقي برهينة آخر، إنه موجود في مدينة غزة وإن الفيديو صُوّر في 28 آب/أغسطس. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة الفيديو أو تاريخ تسجيله.

ويقول الرهينة بالعبرية في الفيديو الذي يعرض نص الترجمة باللغة العربية “سمعت ان الجيش بصدد مهاجمة مدينة غزة، أنا مرعوب من هذه الفكرة”.

ويضيف “هذا يعني أننا ستموت هنا، لن نتحرك من مدينة غزة، … سنبقى هنا بغض النظر عن هجوم الجيش. هذا يعني أمرا واحدا أنني وأكثر من ثمانية من أصدقائي، ثمانية من مواطني إسرائيل، سنموت هنا”.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الرجل الذي يتحدث في معظم الفيديو هو جاي جلبوع دلال الذي كان عمره 22 عاما وقت اختطافه. وسبق أن ظهر في فيديو نشرته حماس في 23 شباط/فبراير، وقد بدا عليه اليأس وهو يشاهد إطلاق سراح رهائن آخرين خلال الهدنة التي سرت حينها.

ولم تُصرّح عائلة الرهينة الثاني الذي يظهر في نهاية الفيديو بالكشف عن هويته.

اختُطف جاي جلبوع دلال أثناء مشاركته في مهرجان نوفا الموسيقي جنوب إسرائيل، على أطراف قطاع غزة.

ومن بين 251 شخصا اختُطفوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما زال 47 محتجزين في غزة، 25 منهم توفوا وفقا للجيش الإسرائيلي.

منذ ذلك التاريخ، نشرت حماس والجهاد الإسلامي عدة مقاطع فيديو تُظهر رهائن محتجزين.

سمحت الهدنة التي تم التوصل إليها في الفترة من 19 كانون الثاني/يناير إلى 17 آذار/مارس بعودة 33 رهينة إلى إسرائيل، من بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

وسمح وقف إطلاق النار القصير الأول في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بالإفراج عن العديد من الرهائن.

مي/ص ك