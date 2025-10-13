حماس تبدأ إطلاق سراح الرهائن.. وترامب يتوجه إلى إسرائيل

من معيان لوبيل ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – أطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراح أول سبعة رهائن إسرائيليين أحياء يوم الاثنين في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إنهاء الحرب في غزة، وفقا لمسؤول مشارك في العملية.

ويأتي وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين بعد عامين من الحرب التي تحولت إلى صراع إقليمي، استقطب دولا مثل إيران واليمن ولبنان، بينما عمق عزلة إسرائيل الدولية وأعاد رسم ملامح الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول أن الرهائن السبعة نُقلوا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، في غزة. وقال مسؤول عسكري لاحقا إن الجيش الإسرائيلي تسلمهم.

ومن المتوقع أن يلي ذلك تسليم الرهائن الثلاثة عشر الأحياء الباقين، بالإضافة إلى 28 رهينة آخرين – 26 قتيلا واثنان مصيرهما مجهول.

وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تطلق إسرائيل سراح ما يقرب من 2000 معتقل فلسطيني وسجين مُدان من سجونها في وقت لاحق من اليوم.

ووفقا لمسؤول مشارك في العملية، صعد هؤلاء المحتجزون، وعددهم 1966، على متن حافلات في سجون إسرائيلية، ومن المتوقع إطلاق سراح معظمهم عند مجمع ناصر الطبي بغزة اليوم.

وأظهرت لقطات لرويترز وصول نحو 12 مسلحا ملثما يرتدون ملابس سوداء، ويبدو أنهم أعضاء في كتائب القسام، إلى مجمع ناصر الطبي جنوب غزة.

وفي إسرائيل، تجمع أشخاص يلوحون بالأعلام الإسرائيلية بالقرب من معسكر رعيم العسكري قرب غزة، حيث سيتم نقل الرهائن إلى المستشفيات.

وتجمع مئات الأشخاص في ساحة الرهائن بتل أبيب، وهم يهتفون ويلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويرفعون صور الرهائن.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء توجهه من واشنطن إلى إسرائيل يوم الأحد “الحرب انتهت”. وعندما سُئل عن آفاق المنطقة، قال “أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها”.

وسيحظى ترامب باستقبال الأبطال عندما يلقي كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي في وقت لاحق من يوم الاثنين. وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إن ترامب سيُمنح أعلى وسام مدني في إسرائيل في وقت لاحق من هذا العام.

* قادة يجتمعون في مصر وغموض بشأن القادم

في بيان صدر يوم الاثنين، أكدت كتائب القسام التزامها ببنود الاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة به طالما التزمت إسرائيل به.

وقالت في البيان “فشل العدو في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ؛ كما وعدت المقاومة منذ البداية”.

واندلعت الحرب بعد هجوم قادته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وأسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل حوالي 1200 شخص في إسرائيل واحتجاز 251 رهينة.

ووفقا للسلطات المحلية في غزة، دمرت الغارات الجوية والهجمات البرية الإسرائيلية غزة وقُتل أكثر من 67 ألف فلسطيني.

ويتوقف التقدم نحو سلام دائم الآن على الالتزامات العالمية التي ربما تتناولها قمة تُعقد في وقت لاحق من اليوم في منتجع شرم الشيخ المصري، ويشارك فيها أكثر من 20 من قادة العالم على رأسهم ترامب.

ولا يزال من الممكن حدوث الكثير من المشاكل، إذ لم يتم الاتفاق بعد على خطوات أخرى في خطة ترامب المكونة من 20 بندا. وتشمل هذه القضايا كيفية حكم قطاع غزة المدمر بعد انتهاء الحرب، والمصير النهائي لحركة حماس، التي رفضت مطالب إسرائيل بنزع سلاحها.

(شارك في التغطية آندرو ميلز وستيفن شير وألكسندر كورنويل من القدس وبيشا ماجد من الخليج وهوارد جولار من نيويورك وستيف هولاند من واشنطن وميشيل نيكولز من الأمم المتحدة – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)