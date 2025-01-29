حماس تتهم إسرائيل بإبطاء دخول المساعدات إلى غزة والدولة العبرية تنفي

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اتهمت حركة حماس الأربعاء إسرائيل بتأخير دخول المساعدات إلى قطاع غزة، محذّرة من أن ذلك قد يؤثر على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، فيما وصفت الدولة العبرية الاتهامات بأنها “كاذبة”.

أدت الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت إثر هجوم الحركة الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى تدمير قطاع غزة الذي يشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وأبرم الجانبان اتفاقا لوقف إطلاق النار، تتضمن مرحلته الأولى التي دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير تبادل رهائن احتجزوا في هجوم حماس بمعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل، فضلا عن زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال قيادي في حركة حماس لوكالة فرانس برس الأربعاء إن إسرائيل تعطل “إدخال الوقود والخيام والكرفانات (منازل متنقلة) والمعدات الثقيلة”.

وأضاف “نحذّر من أن استمرار مماطلة الاحتلال وعدم الالتزام بالشق الإنساني باتفاق وقف النار… سيؤثر على السير الطبيعي لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك ما يتعلق بتبادل الأسرى”.

وقال مصدر ثان من حماس مطلع على المفاوضات إن الحركة طالبت “الوسطاء بإلزام الاحتلال بتطبيق الاتفاق وعدم خلق أزمات”.

وأضاف “نأمل من الوسطاء والضامنين بذل أكبر قدر ممكن لتطبيق الاحتلال البنود وفق الاتفاق وإدخال هذه المواد”.

من المقرر الإفراج عن ست رهائن هذا الأسبوع، نصفهم الخميس والنصف الآخر السبت. وأعلنت إسرائيل الأربعاء أنها تسلمت قائمة بأسماء الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس الخميس.

ردا على هذه اتهامات الحركة الفلسطينية بشأن المساعدات، قال ناطق باسم “وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق” وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تشرف على المسائل المدنية في الأراضي الفلسطينية، “إنها أخبار كاذبة بالكامل”.

وأكد أن ثلاثة آلاف شاحنة محمّلة بمواد إغاثية دخلت القطاع حتّى الساعة 11,00 بتوقيت غرينيتش الأربعاء.

من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها لا تملك أي معلومات عن هذا الموضوع.

في ما يتعلق بهذه الوكالة الأممية التي تنسق المساعدات الإنسانية، كررت إسرائيل الأربعاء اتهام الأونروا بأنها تضم عددا كبيرا من عناصر حماس وأكدت تصميمها قطع العلاقات معها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر للصحافيين فيما تستعد إسرائيل لتطبيق قرار حظر الوكالة الخميس إن “الأونروا تساوي حماس. لقد قدمت إسرائيل أدلة لا يمكن دحضها، والأونروا فيها الكثير من عناصر حماس”.

– “بلسمة جراح إخوتنا” –

في الأثناء، يواصل الكثير من الفلسطينيين النازحين بسبب الحرب رحلة العودة إلى شمال قطاع غزة سيرا على الأقدام أو في عربات محملة بما تيسر لهم نقله، وكل ذلك وسط مشهد من الدمار الواسع.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء أن التهجير القسري لسكان قطاع غزة “ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، وذلك بعدما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة “لتطهير” القطاع داعيا الاثنين إلى نقل سكانه إلى أماكن “أكثر أمانا” مثل مصر أو الأردن.

على صعيد المساعدات، قال وزير الداخلية التركي ومصادر مصرية إن سفينة تركية محمّلة بمساعدات لغزة وصلت الأربعاء إلى ميناء العريش، وهي الأولى التي ترسو في المرفأ المصري منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وأفاد الوزير علي يرلي قايا أن السفينة تنقل 871 طنّا من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 300 مولّد كهرباء و20 مرحاضا متنقّلا و10460 خيمة و14350 بطّانية.

وكتب في منشور على اكس “نستعدّ لبلسمة جراح إخوتنا وأخواتنا في غزة وتلبية حاجاتهم إلى مآوٍ مؤقّتة”.

واستلم فريق من الهلال الأحمر المصري المساعدات لإجراء الترتيبات اللازمة بهدف نقلها إلى غزة، وفق ما كشف مصدر في ميناء العريش على مسافة 50 كيلومترا من غرب القطاع.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستة أسابيع، يتم خلالها الإفراج عن 33 من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل نحو 1900 فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.

وقد أفرج بموجب الاتفاق حتى الآن عن سبع رهائن إسرائيليات، مقابل 290 معتقلا فلسطينيا. وأعلنت إسرائيل الاثنين أن ثمانية من الرهائن الـ26 الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال هذه المرحلة الأولى، لقوا حتفهم.

ومن المقرر التفاوض خلال المرحلة الأولى الحالية على شروط المرحلة الثانية من الاتفاق والتي تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب تماما.

أما المرحلة النهائية فيفترض أن تشمل إعادة إعمار غزة وإعادة جثث آخر الرهائن الذين لقوا حتفهم في الأسر.

وأسفر هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1210 أشخاص على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصا احتجزوا في الهجوم، لا يزال 87 منهم رهائن في غزة، وقد قتل ما لا يقل عن 34 منهم، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

أدى الهجوم الانتقامي الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة إلى مقتل 47317 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور-انر/ح س/ص ك