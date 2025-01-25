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حماس تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتحذر من تداعيات

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(رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت إن إسرائيل تتلكأ في تنفيذ شروط وقف إطلاق النار بمنع النازحين الفلسطينيين من العودة إلى شمال قطاع غزة، محذرة من أن مثل هذه التأخيرات قد يكون لها “تداعيات” على المراحل اللاحقة من الاتفاق.

وذكرت الحركة في بيان “لا زال الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال.

“إننا نحمل الاحتلال مسؤولية أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعيات ذلك على بقية المحطات”.

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