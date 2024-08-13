حماس تجدد تمسكها بتنفيذ ما سبق الاتفاق عليه بدلا من إجراء محادثات جديدة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤول يوم الثلاثاء إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) متمسكة بمطلبها بأن تركز محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة على اتفاق تمت مناقشته بالفعل مع إسرائيل والوسطاء بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة، وذلك بعد أن قتلت غارات جوية إسرائيلية 19 فلسطينيا على الأقل في القطاع.

وذكرت الولايات المتحدة يوم الاثنين أنها تتوقع إجراء محادثات السلام المقررة يوم الخميس على النحو المخطط له، وأنه لا يزال من الممكن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وذكر موقع أكسيوس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتزم بدء جولة في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء لإجراء محادثات في قطر ومصر وإسرائيل.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها سترسل وفدا إلى محادثات الخميس، لكن حماس طلبت خطة لتنفيذ المقترح الذي قبلته بالفعل بدلا من إجراء المزيد من المحادثات.

وقال مسؤول في حماس لرويترز إن تقرير شبكة (سي.إن.إن) الذي ذكر أن الحركة تعتزم حضور محادثات الخميس غير صحيح.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر “البيان اللي أصدرناه واضح، المطلوب التنفيذ مش مزيد من المفاوضات”.

وفي الوقت نفسه قال مسعفون إن غارات جوية إسرائيلية قتلت 19 فلسطينيا في وسط وجنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء.

وأسفرت غارة جوية عن مقتل ستة أشخاص في دير البلح، بينهم أم ورضيعاها التوأم البالغان من العمر أربعة أيام، كما قُتل سبعة في غارة على منزل بمخيم البريج.

وقال مسعفون إن أربعة أشخاص قتلوا في غارتين منفصلتين على مخيم المغازي بوسط القطاع ومدينة رفح بالجنوب، كما قتل اثنان في غارة على منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بالشمال.

وقال الجيش الإسرائيلي والجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي إنهم يخوضون مواجهات في عدة مناطق، وذلك بعد مرور عشرة أشهر من الحرب التي قتل فيها ما يقرب من 40 ألف فلسطيني.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسلحين فلسطينيين وفكك بنية عسكرية في خان يونس، وعثر على أسلحة ومتفجرات في رفح، واستهدف منصات لإطلاق الصواريخ ومواقع للقناصة في وسط غزة.

وسيهدف أي اتفاق لوقف إطلاق النار إلى وقف الحرب في غزة وتحرير الإسرائيليين المحتجزين في القطاع في مقابل إطلاق سراح العديد من الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل.

وتسعى حماس إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب بينما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لن تنتهي إلا بالقضاء على الحركة.

وفي دير البلح، أحد أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في قطاع غزة، حيث يعيش مئات الآلاف من النازحين، بدا أن الكثيرين في أمس الحاجة إلى توقف القتال.

وقالت غادة، وهي أم لستة أطفال اضطرت قبل يومين إلى مغادرة خيمتها في خان يونس بموجب أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة “كفاية والله ما إحنا قادرين نتحمل أكتر، حرب ومجاعة ونزوح مرة ورا مرة”.

وأضافت لرويترز عبر تطبيق للمحادثة “أملي إنه هالمرة يعملوا وقف إطلاق نار، لأنه إذا ما صارش هالمرة الله أعلم قديش راح نعيش بعدها”.

وأسفر هجوم قادته حماس على بلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وردت القوات الإسرائيلية بعملية عسكرية أدت إلى تدمير كل قطاع غزة تقريبا وتشريد معظم سكانه، وقتلت وفقا لوزارة الصحة في القطاع نحو 40 ألف شخص في حرب أثارت حالة من الرعب في شتى أنحاء العالم.

وتقول إسرائيل إنها فقدت أكثر من 300 جندي.