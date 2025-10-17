The Swiss voice in the world since 1935
حماس تحث الوسطاء على الضغط لتنفيذ الخطوات التالية من اتفاق وقف إطلاق النار

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – حثت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الوسطاء يوم الجمعة على الضغط من أجل تنفيذ الخطوات التالية في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بما في ذلك إعادة فتح الحدود والسماح بدخول المساعدات وبدء إعادة الإعمار وتشكيل إدارة واستكمال الانسحاب الإسرائيلي.

وتوقف القتال إلى حد كبير في غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أيدتها مصر وقطر وتركيا التي شاركت في الوساطة. لكن الخطوات الإضافية تعطلت لأسباب منها اتهامات إسرائيلية لحماس بالتباطؤ الشديد في تسليم جثث رهائن قتلى.

وقالت إسرائيل يوم الخميس إنها تستعد لإعادة فتح معبر رفح للسماح للفلسطينيين بالدخول والخروج، لكنها لم تحدد موعدا لذلك في وقت تتبادل فيه اللوم مع حماس بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار.

وتشمل العناصر الأخرى العالقة في الخطة نزع سلاح حماس والحكم المستقبلي لغزة.

وقالت حماس إنها لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثث جميع الرهائن المتبقين، لكن العملية قد تستغرق وقتا.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وتالا رمضان – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

