حماس تحل حكومة غزة وإسرائيل تصف الخطوة بأنها “خدعة”

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القاهرة 6 يوليو تموز (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الاثنين إنها حلت حكومتها الفعلية في قطاع غزة وباتت مستعدة لتسليم السلطة إلى مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين، في خطوة وصفتها بأنها تقدم نحو تنفيذ خطة مدعومة من الولايات المتحدة لمستقبل القطاع، في حين رفضتها إسرائيل ووصفتها بأنها “خدعة”.

ووعد حركة حماس بحل اللجنة المشرفة على الوزارات، والتي استمرت لأكثر من عشر سنوات، جزء أساسي من الخطة المقررة لقطاع غزة لفترة ما بعد الحرب والتي تقوم على إدارة مدنية للقطاع، وهي الخطة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد بدء وقف إطلاق النار الهش مع إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول.

وقالت حماس إن الوزارات نفسها والموظفين سيبقون في مناصبهم، وإنها ستواصل الإشراف على الأمن والشرطة في أجزاء من قطاع غزة ظلت تحت سيطرتها بعد الاتفاق الذي توسطت فيها الولايات المتحدة.

* “الأفعال لا الوعود”

أعلن مجلس السلام، الذي شكله ترامب لمراقبة الخطة، أنه على دراية بالخطوة التي اتخذتها حماس. لكنه أضاف أن “تقييمنا النهائي سيستند إلى الأفعال، لا الوعود، لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة”.

ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إعلان حماس، قائلا على منصة إكس إن “استعدادها الظاهري ‘لإفساح المجال’ أمام حكومة تكنوقراط يهدف إلى الحيلولة دون نزع سلاحها”.

وأضاف “ما دامت حماس تحتفظ بأسلحتها، فإن أي حكومة مدنية ستعمل بالطبع وفق ما تمليه حماس”. وذكر أن إسرائيل تتمسك بتنفيذ خطة ترامب تنفيذا كاملا، بما يشمل تخلي حماس عن سلاحها.

واتهمت حماس إسرائيل مرارا بانتهاك وقف إطلاق النار وعدم تنفيذ بنود أخرى من الخطة، التي تدعو القوات الإسرائيلية إلى الانسحاب من قطاع غزة وتخلي حماس عن سلاحها.

ولا يزال القطاع الساحلي الصغير يرزح تحت وطأة الدمار بعد مرور أكثر من سنتين ونصف على اندلاع أحدث حرب في غزة، والتي بدأت بعد هجوم قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ورفضت حماس نزع سلاحها حتى توقف إسرائيل هجماتها على غزة، والتي قال مسعفون في القطاع إن عددا منها أدى اليوم إلى مقتل خمسة أشخاص. وتقول إسرائيل إن هجماتها على غزة منذ وقف إطلاق النار تستهدف التصدي للتهديدات المسلحة.

وقال إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي لحكومة حماس وفي مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة اليوم إن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية استقال وإن اللجنة نفسها جرى حلها.

وأضاف أن حل اللجنة جاء “تأكيدا على جدية الإجراءات وإنفاذا للاتفاقيات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري”.

وتقضي الخطة التي يدعمها ترامب بأن تسلم حماس الإشراف الحكومي إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين مدعومة من الولايات المتحدة.

وقال علي شعث رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة إن اللجنة، المكونة من 15 عضوا، “على جاهزية كاملة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، فور توفر الإمكانيات والممكنات اللازمة لعملها”.

وأضاف في منشور على صفحته على فيسبوك “تتمثل المتطلبات الأساسية لنجاح عمل اللجنة في وجود سلطة واحدة وقانون واحد ذات مرجعية واضحة، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، بما يضمن توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفاعلية، وبما يحقق مصالح أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة كافة”.

* مسعفون: مقتل 5 في هجمات إسرائيلية

تسيطر القوات الإسرائيلية حاليا على أكثر من 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، وتسير دوريات في المنطقة التي يصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها عازلة لردع هجمات حماس. ويشدد نتنياهو على أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع.

وأدت الحرب الجوية والبرية المدمرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة إلى نزوح كل سكانه تقريبا، ويبغ عددهم نحو مليوني نسمة، ويعيش معظمهم الآن في خيام أو مبان متضررة في شريط ساحلي ضيق من الأراضي التي تسيطر عليها حماس.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل زوجين في شقة بحي تل الهوا في مدينة غزة اليوم الاثنين. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت فادي عاشور دغمش، القائد العسكري في حماس، وقتلته.

وذكر مسعفون أن هجومين آخرين، أحدهما على خيمة تؤوي نازحين والآخر على سيارة في خان يونس جنوب القطاع، تسببا في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد أي تعليق بعد على هاتين الواقعتين.

(شاركت في التغطية إيمان أبو حصيرة وتالا رمضان من دبي – إعداد سلمى نجم وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد وعلي خفاجي)