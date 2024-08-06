حماس تختار يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لهنية

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القاهرة (رويترز) – أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان يوم الثلاثاء اختيار يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس المسار المتشدد الذي تتبعه الحركة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

والسنوار هو العقل المدبر للهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل، وهو الآن موجود في غزة ضاربا عرض الحائط بالمحاولات الإسرائيلية لقتله منذ بداية الحرب.

وقال البيان “تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله”.

وأطلق مسلحون فلسطينيون وابلا من الصواريخ من غزة احتفالا باختيار السنوار.

وأصبح السنوار، الذي قضى نصف حياته تقريبا في السجون الإسرائيلية، أقوى قيادي في حركة حماس بعد اغتيال هنية في طهران، وهو ما يجعل المنطقة على شفا صراع أوسع نطاقا بعد أن توعدت إيران بالانتقام.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال هنية لكنها قالت في وقت سابق إنها قتلت قادة كبار آخرين، منهم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري الذي قُتل في بيروت ومحمد الضيف قائد الجناح المسلح لحماس.

وولد السنوار (61 عاما) في مخيم للاجئين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وانتخب زعيما لحركة حماس في غزة في 2017 بعد أن ذاع صيته بوصفه قياديا قويا وعدوا عتيدا لإسرائيل.

وكان يشغل في السابق منصب رئيس جهاز الأمن والدعوة “مجد” ​​الذي تعقب وقتل فلسطينيين متهمين بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية قبل الزج به في السجن.