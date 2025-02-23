حماس ترفض إجراء مزيد من المحادثات دون إفراج إسرائيل عن سجناء متفق عليهم

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القاهرة (رويترز) – قال باسم نعيم القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز يوم الأحد إن الحركة لن تجري محادثات مع إسرائيل من خلال وسطاء بشأن أي خطوات أخرى في اتفاق وقف إطلاق النار الهش ما لم تطلق سراح سجناء فلسطينيين مثلما هو متفق عليه.

وأضاف “لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء في أي خطوة قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة”.

وقالت إسرائيل يوم الأحد إنها أرجأت إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الذين كانت تعتزم الإفراج عنهم يوم السبت حتى تلبي حركة حماس شروطها.