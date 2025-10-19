The Swiss voice in the world since 1935
حماس ترفض البيان الأمريكي بشأن “انتهاكها لوقف إطلاق النار”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – رفضت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأحد بيانا لوزارة الخارجية الأمريكية تحدث عن “تقارير موثوقة” عن أن الحركة ستنتهك على نحو وشيك اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وجاء في بيان حماس “هذه الادعاءات الباطلة تتساوق بشكل كامل مع الدعاية الإسرائيلية المضللة، وتوفر غطاء لاستمرار الاحتلال في جرائمه وعدوانه المنظم ضد شعبنا”.

وأضاف البيان أن “سلطات الاحتلال هي التي شكلت وسلحت ومولت عصابات إجرامية نفذت عمليات قتل وخطف، وسرقة شاحنات المساعدات، وسطو ضد المدنيين الفلسطينيين”.

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى “التوقف عن ترديد رواية الاحتلال المضللة، والانصراف إلى لجم انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها دعم هذه العصابات وتوفير الملاذات الآمنة لها داخل المناطق الخاضعة لسيطرته”.

(تغطية صحفية جيداء طه ومحمد الجبالي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

