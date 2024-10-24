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حماس تريد من روسيا حث عباس على تشكيل حكومة وحدة تدير غزة بعد الحرب

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موسكو (رويترز) – قال قيادي كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوكالة الإعلام الروسية بعد محادثات في موسكو إن الحركة تريد من روسيا أن تحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس على بدء مفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير غزة بعد الحرب.

والتقى عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف في موسكو.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أبو مرزوق قوله “ناقشنا قضايا تتعلق بالوحدة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة يتعين أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب”.

كما نقلت الوكالة عن أبو مرزوق قوله إن حماس طلبت من روسيا تشجيع عباس، الذي يحضر قمة مجموعة البريكس في مدينة قازان، على البدء في المفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة.

وتأسست السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقية السلام المؤقتة المعروفة باسم اتفاقية أوسلو، وهي تمارس حكما محدودا على مناطق من الضفة الغربية المحتلة التي يريدها الفلسطينيون نواة لدولة مستقلة في المستقبل.

والعلاقة بين السلطة الفلسطينية، التي تسيطر عليها حركة فتح بزعامة عباس، وحركة حماس، التي تدير غزة، متوترة منذ وقت طويل وخاض الفصيلان حربا قصيرة قبل طرد فتح من القطاع في عام 2007.

ويبدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضة شديدة لتدخل السلطة الفلسطينية في إدارة غزة.

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