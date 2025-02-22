حماس تستعد لإطلاق سراح 6 رهائن بعد تسليم جثة شيري بيباس

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من جيمس ماكنزي ومعيان لوبيل

القدس (رويترز) – تستعد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للإفراج عن ستة رهائن آخرين من غزة يوم السبت مقابل إطلاق سراح مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، بعد أن أكدت إسرائيل هوية الجثة التي سلمتها الحركة قبل ساعات بأنها تعود للرهينة شيري بيباس.

وهدد خطأ في تحديد صاحبة جثة جرى تسليمها يوم الخميس على أنها لشيري بيباس بعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة. واختطفت بيباس مع ولديها الصغيرين وزوجها في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وسلمت حماس في وقت متأخر من يوم الجمعة جثة أخرى، قالت عائلة بيباس إنه جرى التأكد من أنها جثتها.

وقالت العائلة في بيان “عادت شيري إلى المنزل الليلة الماضية”، مشيرة إلى أن معهد الطب الشرعي الإسرائيلي تعرف على الرفات.

وفي غزة، تجمع مسلحون وملثمون من حركة حماس في موقعي تسليم في رفح والنصيرات حيث من المتوقع تسليم ستة رهائن أحياء إلى الصليب الأحمر الذي سينقلهم إلى القوات الإسرائيلية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة وصول مركبات تابعة للصليب الأحمر إلى موقع في رفح بغزة حيث سيتم تسليم رهائن.

والرهائن الستة هم آخر الرهائن الأحياء من مجموعة من 33 تقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني.

وأُخذ أربعة من الرهائن، وهم إيليا ميمون إسحق كوهين (27 عاما) وتال شوهام (40 عاما) وعومر شيم توف (22 عاما) وعومر فينكرت (23 عاما)، في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

بينما احتجزت حماس رهينتين وهما هشام السيد (36 عاما) وأفيرا منجيستو (39 عاما)، منذ دخولهما غزة بشكل منفصل في ظروف غير واضحة قبل نحو عقد من الزمن.

وفي المقابل، من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 602 سجين ومعتقل فلسطيني محتجزين في سجونها في أحدث مرحلة من عملية التبادل التي صمدت إلى حد كبير.

ووفقا لحماس، من المقرر أن يشمل هؤلاء 445 من سكان غزة الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب، فضلا عن عشرات المدانين الذين يقضون أحكاما طويلة أو أحكاما بالسجن مدى الحياة.