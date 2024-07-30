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حماس تستنكر بشدة هجوم إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية وتصفه بأنه “تصعيد خطير”

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القاهرة (رويترز) – استنكرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الثلاثاء بشدة الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية وصفته بأنه “تصعيد خطير”.

وأضافت في بيان “ندين بشدّة العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان والشعب اللبناني الشقيق، والذي استهدف مقرا لحزب الله في الضاحية الجنوبية من بيروت، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء، ونعدّه تصعيدا خطيرا يتحمل الاحتلال الصهيوني النازي كامل المسؤولية عن تداعياته”

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