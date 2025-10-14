حماس تسلم رفات رهائن آخرين بعد تهديد إسرائيل بتقييد المساعدات

من نضال المغربي ومعيان لوبيل

القاهرة/القدس (رويترز) – سلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رفات رهائن آخرين بعد أن هددت إسرائيل يوم الثلاثاء بتقليص المساعدات إلى غزة، بينما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة ضد الحركة إذا لم تنزع سلاحها.

وبعد يوم واحد من حديث ترامب في القدس، الذي أعلن فيه عن خطته لإنهاء الحرب، أعدم مقاتلون من حماس رجالا في الشارع، فيما قالت إسرائيل للأمم المتحدة إنها لن تسمح سوى بدخول نصف كمية المساعدات اليومية المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل قررت تقييد المساعدات وتأجيل خطط فتح المعبر الحدودي مع مصر بسبب انتهاك حماس لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال عدم تسليم جثث الرهائن الذين لقوا حتفهم بعد اقتيادهم إلى القطاع خلال هجوم الحركة على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وذكر مسؤول مشارك في العملية لرويترز أن حماس أخطرت الوسطاء بأنها ستبدأ في نقل رفات أربعة رهائن إلى إسرائيل من الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن الصليب الأحمر تسلّم أربعة توابيت من حماس وهو في طريقه لتسليم الرفات إلى القوات الإسرائيلية.

وأدى الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ عامين إلى تدمير معظم قطاع غزة. واتهمت حماس إسرائيل يوم الثلاثاء بتنفيذ عمليات قتل في القطاع وانتهاك وقف إطلاق النار. وألمح ترامب إلى أن حماس تتراجع عن وعدها بإعادة رفات الرهائن، وهدد الحركة باستخدام العنف ضدها.

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن بعد عودته من زيارة إلى الشرق الأوسط مطلع هذا الأسبوع “إذا لم يلقوا سلاحهم، فسننزعه. وسيحدث ذلك سريعا وربما بعنف”.

وتمكنت الحركة، التي تدير غزة منذ عام 2007، من استعادة السيطرة على المناطق الحضرية في غزة بسرعة بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

وفي أحد المقاطع المصورة التي جرى تداولها في وقت متأخر من يوم الاثنين، ظهر مقاتلون من حماس وهم يجرون سبعة رجال في مدينة غزة ويجبرونهم على الجثو ثم أطلقوا النار عليهم من الخلف، على مرأى من عشرات الأشخاص.

وأكد مصدر من حماس أن المقطع صُور يوم الاثنين، وأن مقاتلي الحركة شاركوا في عمليات الإعدام. وتمكنت رويترز من تأكيد الموقع من خلال المعالم الجغرافية المرئية.

