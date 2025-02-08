حماس تسلم 3 رهائن إسرائيليين وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين من سجون إسرائيلية

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من حسام المصري ومعيان لوبيل ونضال المغربي

غزة/القدس/القاهرة (رويترز) – سلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ثلاث رهائن إسرائيليين اليوم السبت وسط حالة من الصدمة في إسرائيل بسبب مظهرهم الهزيل بعد إطلاق سراحهم على الهواء مباشرة في أحدث مرحلة من اتفاق لوقف إطلاق النار يهدف لإنهاء الحرب التي استمرت 15 شهرا في غزة.

والرهائن هم أوهاد بن عامي وإلياهو شرابي، اللذين احتجزهما مسلحون من داخل تجمع بئيري السكني خلال هجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، إلى جانب أور ليفي الذي اُحتجز في اليوم ذاته بينما كان يحضر مهرجان نوفا الموسيقي.

وتوجه الرهائن الثلاث برفقة مسلحين صوب منصة أقامتها الحركة وبدت عليهم ملامح الهزال والضعف والشحوب، وكانت حالتهم أسوأ من حالة 18 رهينة أُفرج عنهم سابقا ضمن اتفاق أُبرم الشهر الماضي.

وقالت ميكال كوهين، حماة أوهاد بن عامي، للقناة 13 الإخبارية بينما كانت تشاهد مراسم التسليم التي نظمتها حماس “بدا وكأنه هيكل عظمي، كان من المؤلم رؤيته”. ووقف الرهائن الثلاثة على المنصة حيث أجابوا على أسئلة طرحها أحد الملثمين بينما أحاط بهم مسلحون من الجانبين.

وانتشر عشرات من مقاتلي حماس الملثمين والمسلحين في دير البلح بوسط غزة، حيث جرى تسليم الرهائن إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي سلمتهم بدورها إلى القوات الإسرائيلية في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تتجاهل مشهد الرهائن الثلاثة وهم في حالة ضعف وهزال أثناء اقتيادهم إلى منصة في غزة وإجبارهم على ما يبدو أنها مقابلة مرتبة مع مسلحين من حركة حماس قبل إطلاق سراحهم اليوم السبت.

ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج مراسم تسليم الرهائن بأنها مثيرة للاستهجان ووحشية وقال “هكذا تبدو الجريمة ضد الإنسانية”.

وقارن منتدى عائلات الرهائن صور الرهائن الثلاثة بصور الناجين من معسكرات الاعتقال النازية أثناء الهولوكوست.

وأضاف “يتعين علينا إخراج جميع الرهائن من الجحيم”.

* الفلسطينيون يشكون من سوء المعاملة

وتفرج إسرائيل في المقابل عن 183 سجينا فلسطينيا، بعضهم يقضي أحكاما في قضايا تتعلق بالمشاركة في هجمات أدت لمقتل عشرات الأشخاص ومنهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد و54 يقضون أحكاما لمدد طويلة و111 جرى اعتقالهم في قطاع غزة خلال الحرب.

وفي رام الله بالضفة الغربية، استقبلت حشود من الناس حافلة تقل 42 سجينا فلسطينيا محررا.

ومن بين السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم يوم السبت إياد أبو شخيدم، الذي حكم عليه 18 حكما بالسجن مدى الحياة في إسرائيل بتهمة التخطيط لهجمات انتحارية انتقاما لاغتيال إسرائيل لقادة من حماس في 2004.

وقال أبو شخيدم للصحفيين عند وصوله إلى رام الله “اليوم أعلن ميلادي”.

وتابع “الأسرى بيعانوا، بيهينوهم بيذلوهم… ذلونا في هاي السنة أو السنة ونص وقطعونا عن كل العالم… من 7 عشرة لليوم ما بنعرف شي عن بره”.

وبدا العديد من السجناء المفرج عنهم في حالة صحية سيئة، واشتكى بعضهم من سوء المعاملة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه نقل ستة من السجناء 42 المفرج عنهم إلى المستشفيات.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الصراع.

وأوردت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بدء حرب غزة. ويحقق الجيش الإسرائيلي في عدة حالات من الانتهاكات المزعومة، لكنه يرفض مزاعم الانتهاكات الممنهجة داخل مراكز الاحتجاز التابعة له.

* العودة لواقع مؤلم

والعودة بالنسبة لبعض الرهائن مؤلمة. فقد قتلت ابنتا شرابي وزوجته المولودة في بريطانيا في هجوم حماس على تجمع بئيري السكني، حيث قتل عشر السكان. ويعود ليفي لإبنه البالغ من العمر ثلاثة سنوات بعد مقتل زوجته في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وعملية التبادل هي الأحدث في سلسلة من عمليات التبادل التي أعادت حتى الآن 13 رهينة إسرائيلية بالإضافة إلى خمسة تايلانديين خُطفوا خلال هجوم حماس و583 سجينا ومعتقلا فلسطينيا.

ورغم العثرات، فإن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن التي تستمر 42 يوما لا تزال صامدة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع تقريبا. وأبرم الاتفاق بدعم من الولايات المتحدة ووساطة مصر وقطر.

لكن المخاوف من انهيار الاتفاق قبل إطلاق سراح جميع الرهائن تزايدت منذ دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئة لنقل الفلسطينيين من غزة وتسليم القطاع للولايات المتحدة وتطويره ليكون “ريفييرا الشرق الأوسط”.

ورفضت الدول العربية والفصائل الفلسطينية الاقتراح، الذي يقول عنه منتقدون إنه يصل إلى مستوى التطهير العرقي. وقالت حماس في بيان اليوم السبت إن التسليم يحمل اليوم رسالة واضحة من كتائب القسام أن الشعب والمقاومة هم من يرسمون معالم اليوم التالي للعدوان وليس أي قوة خارجية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحب بتدخل ترامب، وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش بإعداد خطط للسماح للفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة بالقيام بذلك.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على إطلاق سراح 33 طفلا وامرأة ورجلا مسنا إسرائيليا خلال مرحلة أولية مقابل ما يقرب من ألفين من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.

وبدأت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية قبل أيام بهدف إعادة الرهائن المتبقين والاتفاق على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة استعدادا لإنهاء الحرب بشكل نهائي.

كان مسلحون من حماس هاجموا إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أدى وفقا لإحصاءات إسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وردت إسرائيل بشن حرب جوية وبرية على غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني، بحسب السلطات الصحية في غزة، ودمرت أجزاء كبيرة من القطاع الضيق.