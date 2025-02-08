حماس تسلم 3 رهائن إسرائيليين وصدمة في إسرائيل بسبب مظهرهم الهزيل

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من حسام المصري ومعيان لوبيل ونضال المغربي

غزة/القدس/القاهرة (رويترز) – سلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ثلاث رهائن إسرائيليين يوم السبت وسط حالة من الصدمة في إسرائيل بسبب مظهرهم الهزيل بعد إطلاق سراحهم على الهواء مباشرة في أحدث مرحلة من اتفاق لوقف إطلاق النار يهدف لإنهاء الحرب التي استمرت 15 شهرا في غزة.

والرهائن هم أوهاد بن عامي وإلياهو شرابي، اللذين احتجزهما مسلحون من داخل تجمع بئيري السكني خلال هجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، إلى جانب أور ليفي الذي اُحتجز في اليوم ذاته بينما كان يحضر مهرجان نوفا الموسيقي.

وتوجه الرهائن الثلاث برفقة مسلحين صوب منصة أقامتها الحركة وبدت عليهم ملامح الهزال والضعف والشحوب، وكانت حالتهم أسوأ من حالة 18 رهينة أُفرج عنهم سابقا ضمن اتفاق أُبرم الشهر الماضي.

وقالت ميكال كوهين، حماة أوهاد بن عامي، للقناة 13 الإخبارية بينما كانت تشاهد مراسم التسليم التي نظمتها حماس “بدا وكأنه هيكل عظمي، كان من المؤلم رؤيته”.

وانتشر عشرات من مقاتلي حماس الملثمين والمسلحين في دير البلح بوسط غزة، حيث جرى تسليم الرهائن إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي سلمتهم بدورها إلى القوات الإسرائيلية في غزة.

وقالت حماس إن إسرائيل ستفرج في المقابل عن 183 سجينا فلسطينيا، بعضهم يقضي أحكاما في قضايا تتعلق بالمشاركة في هجمات أدت لمقتل عشرات الأشخاص ومنهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد و54 يقضون أحكاما لمدد طويلة و111 جرى اعتقالهم في قطاع غزة خلال الحرب.

وبالنسبة لأسر الرهائن المحتجزين في غزة منذ أكثر من عام، يمر وقت انتظار التسليم وكأنه رحلة مليئة بالخوف والأمل مع اقتراب لحظات لم الشمل.

والعودة بالنسبة لرهائن آخرين قاسية. فقد قتلت ابنتا شرابي وزوجته المولودة في بريطانيا في هجوم حماس على تجمع بئيري السكني، حيث قتل عُشر السكان.