حماس تسلّم الرهائن الإسرائيليات الأربع إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة

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سلّمت حركة حماس السبت أربع رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة، في إطار اتفاق الهدنة في قطاع غزة، على أن يتمّ الإفراج عن قرابة 200 معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد ذلك أنه تسلّم الإسرائيليات الأربع، وهن أربع مجندات تمّ إصعادهن قبل تسليمهن الى الصليب الأحمر على منصة في إحدى ساحات مدينة غزة وسط تجمهر آلاف الأشخاص وانتشار لعناصر من كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأعلن في بيان لاحق وصول الرهينات الى الأراضي الإسرائيلية، بينما عمّت أجواء الفرح “ساحة الرهائن” في تل أبيب حيث تجمّع حشد من الإسرائيليين.

وهي الدفعة الثانية من التبادل بعد أسبوع على بدء تطبيق الاتفاق الذي تمّ برعاية أميركية وقطرية ومصرية، وشملت الدفعة الأولى الأحد ثلاث إسرائيليات مقابل قرابة تسعين معتقلا فلسطينيا.

وقال قيادي كبير في حماس لوكالة فرانس برس “في تمام الساعة 11,00 من صباح اليوم (9,00 بتوقيت غرينتش)، تمت عملية تسليم المجنّدات الأربع، وهن بصحة جيدة، في مدينة غزة”.

وبين حوالى مئتي فلسطيني يفترض أن يفرج عنهم الأحد، هناك 120 معتقلا يمضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية، وفق ما ذكرت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس.

ونقلت صور ولقطات فيديو لفرانس برس تفاصيل عملية التسليم من وصول أربع مركبات تابعة للصليب الأحمر الدولي إلى إحدى ساحات مدينة غزة حيث تسلّمت الرهائن الإسرائيليات الأربع، بعدما صعدن على منصّة أقيمت في المكان باسمات ورفعت أذرعهن لتحية الناس المتجمعين في المكان.

وكان العشرات من مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي الملثمين وصلوا بكامل لباسهم العسكري الى ميدان فلسطيني في المدينة. وكانوا يحملون بنادق وقاذفات صواريخ. واحتشد حولهم الآلاف من سكان غزة ملوّحين بالعلم الفلسطيني.

وكانت حماس نشرت الجمعة أسماء الرهينات الإسرائيليات الأربع اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و20 عاما.

ورحب “منتدى عائلات الرهائن” في بيان بـ”الإفراج المنتظر عن دانييل جلبوع وكارينا أرئيف وليري ألباغ ونعمة ليفي بعد 477 يوما من الاحتجاز”، مضيفا أن “أمة برمتها ناضلت من أجلهن وتنتظر بقلق عودتهن إلى أحضان عائلاتهن”.

وكانت المجندات يؤدين خدمتهن العسكرية عندما خطفن في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

– 33 رهينة مقابل 1900 معتقل –

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم اليوم، سيعادون إلى قطاع غزة والبعض الآخر إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن أقدم معتقل فلسطيني لدى إسرائيل محمد طوس سيكون ضمن الدفعة التي سيتم إطلاق سراحها السبت.

وينص الاتفاق المؤلف من ثلاث مراحل، على وقف الأعمال القتالية وعلى انسحاب إسرائيلية من المناطق المأهولة. وتمتد المرحلة الأولى على ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.

وأكد عضو المكتب السياسي في حماس لفرانس برس الجمعة، أنّه “فور انتهاء هذه الخطوة تبدأ عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شمال القطاع”، مضيفا أنّ لجنة مصرية قطرية “ستتولى الإشراف الميداني على تنفيذ الاتفاق، ومتابعة ومراقبة تنفيذ عودة النازحين من جنوب القطاع إلى الشمال عبر شارع الرشيد الغربي حيث المفروض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم تطبيقا للاتفاق”.

ويقطع هذا المحور الجنوب عن الشمال.

وتسبّب الهجوم الذي نفذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمقتل 1210 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية. وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا ما زال 91 منهم محتجزين في قطاع غزة، أعلن الجيش مقتل أو وفاة 34 منهم.

وأعلنت حماس مقتل آخرين، ولكن لم يصدر أي تأكيد إسرائيلي ولم يتمّ تقديم دليل على ذلك، ما وضع عائلات الرهائن المتبقين في حالة ترقب وقلق.

ودعا الإسرائيلي شاهار مور زاهيرو خلال تظاهرة جديدة للمطالبة بالإفراج عن الرهائن مساء الجمعة في تل أبيب، إلى “إعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم والذين ويا للأسف قد ماتوا”، مشددا على ضرورة إطلاق سراح الجميع في المرحلة الأولى.

وينص الاتفاق على أن يتم خلال المرحلة الأولى التفاوض حول المرحلة الثانية.

-“فرصتنا الأخيرة”-

وقال زاهيرو، وهو ابن شقيق إحدى الرهائن، “هذه فرصتنا الأخيرة”.

في الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة عقب هجوم حماس، قتل ما لا يقل عن 47283 شخصا معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة للحركة.

والهدنة صامدة عموما منذ الأحد، باستثناء بعض الحوادث.

وعاد عدد كبير من النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في بعض المناطق، لكن لم يجدوا سوى الأنقاض.

وأتاحت الهدنة في أقل من أسبوع دخول آلاف شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع الصغير.

بور-دلا/جص-الح-ناش/رض