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حماس تشيد بالضربات الصاروخية الإيرانية ردا على مقتل هنية ونصر الله

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القاهرة (رويترز) – أشادت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالضربات الصاروخية الإيرانية التي شنتها على إسرائيل ثأرا لمقتل إسماعيل هنية زعيم حركة حماس، وزعيم جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.

وجاء في بيان للحركة “نبارك في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية إطلاق الصواريخ البطولية التي ينفذها حرس الثورة الإسلامية في إيران، على مناطق واسعة من أراضينا المحتلة، ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعوب المنطقة، وانتقاما لدماء شهداء أمتنا الأبطال، الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، والشهيد سماحة السيد حسن نصر الله، والشهيد اللواء عباس نيلفروشان”.

وأضاف “نؤكد أن هذا الرد الإيراني المشرف هو رسالة قوية للعدو الصهيوني”.

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