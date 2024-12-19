حماس تصف القصف الإسرائيلي لليمن بـ”التصعيد الخطير”

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وصفت حركة حماس الخميس الضربات الإسرائيلية على اليمن بأنها “تصعيد خطير وامتداد للعدوان”.

وقالت الحركة في بيان “نعتبر أنّ هذا التصعيد خطير وامتداد للعدوان على شعبنا الفلسطيني وعلى سوريا والمنطقة العربية”.

وكانت إسرائيل أعلنت أنها شنّت غارات جوية على “أهداف عسكرية” تابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن شملت خصوصا “موانئ وبنى تحتية للطاقة”، في هجوم أعقب اعتراضها صاروخا أطلقته الجماعة المدعومة من إيران باتجاه الدولة العبرية.

من جانبها، دانت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة الإسلامية الضربات الإسرائيلية على اليمن ووصفتها بأنها “هجمات إرهابية”.

وحثت الكتائب الحوثيين على “تصعيد هجماتهم حتى يرضخ الاحتلال ويوقف حرب الإبادة”.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، يشنّ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ما يعتبرونه “دعما” للفلسطينيين في قطاع غزة حيث تدور حرب مدمّرة بين إسرائيل وحماس منذ أن شنّت الحركة هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

بور-ها/رك