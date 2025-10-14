حماس تطلق حملة قمع في غزة مع تلويح ترامب بـ”نزع سلاحها”

afp_tickers

7دقائق

عزّزت قوات الأمن التابعة لحماس انتشارها الثلاثاء في شوارع مدن قطاع غزة المدمّرة للحفاظ على الأمن والنظام، ونفّذت عمليات إعدام بحق “عملاء”، في حين لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”نزع سلاح” الحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصليب الأحمر أبلغه بتسلّم رفات 4 رهائن إضافيين في مدينة غزة، وذلك غداة تسليم حماس جثث أربعة رهائن وإفراجها عن الرهائن الأحياء وعددهم 20.

ونشرت قناة الأقصى التابعة لحماس مقطع فيديو يظهِر إعدام ثمانية رجال مقيّدي الأيدي ميدانيا في مدينة غزة، قدّمتهم على أنهم “عملاء وخارجون عن القانون”، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي الفيديو الذي يبدو أنه التقط الإثنين، في حين تنفّذ وحدة أمنية تابعة لحماس عمليات ضد عشائر وجماعات مسلّحة، يُشتبه بأن بعضها يحظى بدعم إسرائيلي.

وفي شمال القطاع، ومع انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة غزة، استأنف جهاز الشرطة التابع لحكومة حماس دورياته في الشوارع.

ومنذ الاثنين، تولّى مقاتلون من كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحماس، تنظيم الحشود وضبط النظام إبّان وصول حافلات المعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل إلى غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال شاهد يُدعى يحيى لفرانس برس “اندلعت اشتباكات عنيفة – وما زالت مستمرة حتى الآن – ضمن جهود القضاء على المتعاونين لصالح الاحتلال”.

– انفجارات واعتقالات –

وقال محمد، أحد سكان غزة، لفرانس برس “شهدنا صباح اليوم ولساعات طويلة اشتباكات عنيفة بين قوات أمن حماس وأفراد من عائلة حلّس”.

ودارت المعارك في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قرب ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” الذي ما زالت تنتشر خلفه وحدات إسرائيلية تسيطر على نحو نصف مساحة غزة.

وأضاف محمد “سمعنا إطلاق نار كثيف وانفجارات، واعتقلت قوات الأمن عددا من الأشخاص. نحن نؤيد هذا الإجراء”، مفضلا عدم الكشف عن اسمه الكامل خوفا على حياته.

وقال مصدر أمني فلسطيني في غزة إن قوة “رادع” الأمنية التابعة لحماس “تنفّذ عمليات ميدانية متواصلة لضمان الأمن والاستقرار”.

وأضاف المصدر “رسالتنا واضحة: لن يكون هناك مكان للخارجين عن القانون أو لمن يهددون أمن المواطنين”.

وشكّلت حماس هذه القوة بعد سيطرتها على قطاع غزة بهدف فرض النظام في وجه أي جهة تتصدّى لها.

وتصرّ إسرائيل على عدم اضطلاع حماس بأيّ دور في حكم غزة، وعلى ضرورة تسليمها جثامين الرهائن ونزع سلاحها.

وتتضمّن خطة ترامب في مرحلة لاحقة نزع سلاح حماس وإقصاءها عن إدارة القطاع، على أن يصدر عفو عمن يسلّمون سلاحهم.

وقال الرئيس الأميركي الثلاثاء في البيت الأبيض بعد ساعات قليلة على عودته من رحلة خاطفة إلى إسرائيل ومصر “إذا لم يتخلّوا عن السلاح، سنتكفل بنزعه”. وأضاف “سيحدث ذلك بسرعة وربما بعنف”.

وتنصّ الوثيقة التي تم توقيعها في شرم الشيخ والمكوّنة من 20 بندا على جعل غزة منزوعة السلاح وعدم اضطلاع حماس بأي دور في حكم القطاع.

– “البلطجية واللصوص” –

وعبّر كثير من الفلسطينيين الذين بدأوا يلملمون أجزاء حياتهم وسط أنقاض غزة، عن اطمئنانهم لانتشار عناصر أمن حماس.

قال أبو فادي البنّا (34 عاما) من دير البلح وسط القطاع “بعد انتهاء الحرب وانتشار الشرطة في الشوارع، بدأنا نشعر بالأمان. بدأوا بتنظيم حركة المرور وتنظيف الأسواق وإزالة الباعة المتجولين الذين كانوا يسدّون الطرق. شعرنا أننا محميون من البلطجية واللصوص”.

وأيّدته حمدية شاميّة (40 عاما) التي نزحت من شمال غزة إلى خان يونس جنوبا، بقولها “بدأنا نتنفس قليلا. حياتنا الآن تحتاج إلى الصبر والنظام والأمن الذي بدأت الشرطة باستعادته. لقد لاحظنا بالفعل تحسّنا طفيفا”.

وفيما ينشد الفلسطينيون بعض الاستقرار، صعّدت العائلات الإسرائيلية ضغوطها لاستعادة رفات 24 رهينة ما زالت في غزة بعد إعادة 20 رهينة أحياء وجثث أربعة آخرين قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه تعرَّف على هوياتهم وهم ثلاثة إسرائيليين وطالب نيبالي يدعى بيفين جوشي.

لكن الاتفاق ينص على عودة كل الرهائن، الأحياء والأموات، وعائلات الرهائن والقادة الإسرائيليون يطالبون حماس بالامتثال.

وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء في بيان إنه “وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تسلم أفراده أربعة توابيت تعود إلى مختطفين وهم الآن في طريقهم إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة”.

وكان قيادي في حماس أكد لوكالة فرانس برس أن الحركة “أبلغت الوسطاء اننا سنقوم بتسليم 4 إلى 6 جثث لأسرى إسرائيلين الليلة”.

وكانت حماس سلّمت الإثنين جثث أربعة رهائن، بعد ساعات قليلة على تسليم الرهائن العشرين الأحياء.

– “سنرى” –

والإثنين، حلَّ ترامب في منتجع شرم الشيخ المصري بعد إسرائيل حيث ألقى كلمة أمام الكنيست تحدث فيها عن “بزوغ فجر تاريخي لشرق أوسط جديد”، واحتفل مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالهدنة وبخطة غزة بوصفهما انتصارا.

وفي مصر، انضمّ ترامب إلى قادة المنطقة في توقيع إعلان يهدف إلى ترسيخ وقف إطلاق النار.

وفي طريق عودته إلى واشنطن، تهرّب ترامب خلال دردشة مع الصحافيين من الردّ على سؤال بشأن حلّ الدولتين، قائلا “كثيرون يفضلون حلّ الدولة الواحدة، وآخرون يفضلون حلّ الدولتين… سنرى. سأقرّر ما أراه صائبا، لكن بالتنسيق مع الدول الأخرى”.

بور-لمى/ص ك-ود/بم