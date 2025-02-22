حماس تطلق سراح 5 رهائن بعد تسليم جثة شيري بيباس

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من جيمس ماكنزي ومعيان لوبيل

القدس (رويترز) – سلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خمسة رهائن إسرائيليين ومن المقرر الإفراج عن رهينة سادس من غزة يوم السبت مقابل إطلاق سراح مئات السجناء والمحتجزين الفلسطينيين، بعد أن أكدت إسرائيل هوية الجثة التي سلمتها الحركة قبل ساعات بأنها تعود للرهينة شيري بيباس.

وسلمت حماس إيليا كوهين (27 عاما) وعومر شيم توف (22 عاما) وعومر فينكرت (23 عاما) إلى ممثلي الصليب الأحمر الذين نقلوهم إلى القوات الإسرائيلية. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الرهائن الثلاثة وصلوا إلى إسرائيل.

والثلاثة أخذوا رهائن من مهرجان نوفا الموسيقي خلال الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ووقف العشرات من المسلحين الملثمين للحراسة وسط حشد تجمع لمشاهدة عملية التسليم، بينما أحاط رجال حماس المسلحون ببنادق آلية بالرهائن الثلاثة الذين بدت عليهم النحافة والشحوب وأنهم مجبرون على التلويح بأياديهم فوق المنصة.

وفي وقت سابق اليوم أطلقت حماس سراح الرهينتين تال شوهام (40 عاما) وأفيرا منجيستو (39 عاما) في رفح بجنوب غزة.

ومن المتوقع إطلاق سراح رهينة سادس هو هشام السيد (36 عاما) في مدينة غزة.

والسيد ومنجيستو محتجزان لدى حماس منذ أن دخلا غزة بشكل منفصل قبل نحو عقد من الزمن. واختطف شوهام من تجمع بئيري السكني مع زوجته وطفليه، والذين أطلق سراحهم في هدنة قصيرة في نوفمبر تشرين الثاني 2023.

والرهائن الستة هم آخر الرهائن الأحياء من مجموعة من 33 تقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني. ولا يزال نحو 60 رهينة آخرين في غزة، يُعتقد أن أقل من نصفهم على قيد الحياة.

وتجمع مئات الإسرائيليين تحت المطر في ما أصبح يعرف بساحة الرهائن في تل أبيب، حيث هتفوا وأشعل البعض الشموع تحت صور أفراد عائلة بيباس الذين أعيدت جثثهم خلال اليومين الماضيين، وهتف آخرون وهم يشاهدون عملية الإفراج على شاشة كبيرة.

وكانت يائيل ألكسندر من بين الذين شاهدوا البث الحي لتحرير الرهائن على إحدى الشاشات. وكان ابنها، وهو جندي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، قد خُطف من قاعدة عسكرية بالقرب من غزة في هجوم أكتوبر تشرين الأول.

وقالت “هذا يمنحني الكثير من الأمل في أن يكون ابننا عيدان هو التالي”.

وفي الجنوب، اصطف المزيد من الناس على الطريق بالقرب من حدود غزة للترحيب بالقافلة التي تأتي بالرهائن المحررين.

وواجهت عمليات الإفراج التي تنفذها حماس، والتي شملت مراسم عامة يصعد فيها الرهائن إلى منصة ويتم جعل بعضهم يلقي بعض الكلمات، انتقادات متزايدة، منها من الأمم المتحدة، التي نددت “باستعراض الرهائن”.

ورفضت حماس الانتقادات يوم السبت إذ وصفت مراسم التسليم بأنها تعكس وحدة الفلسطينيين.

وقالت في بيان “يأتي التسليم في مشهد وطني مهيب، يعكس وحدة شعبنا وفصائلنا… الحضور الجماهيري الحاشد خلال عملية تسليم أسرى العدو الستة اليوم يحمل رسالة متجددة للعدو وداعميه؛ مفادها أن الالتحام بين شعبنا ومقاومته متجذر وراسخ”.

وفي المقابل، من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 602 سجين ومعتقل فلسطيني محتجزين في سجونها في أحدث مرحلة من عملية التبادل التي صمدت إلى حد كبير.

ووفقا لحماس، من المقرر أن يشمل هؤلاء 445 من سكان غزة الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب، فضلا عن عشرات المدانين الذين يقضون أحكاما طويلة أو أحكاما بالسجن مدى الحياة.