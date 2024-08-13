حماس تطلق صاروخين على تل أبيب بعد مقتل 19 في غزة

reuters_tickers

2دقائق

من نضال المغربي وميتال أنجيل

القاهرة/القدس (رويترز) – أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صاروخين على تل أبيب يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ شهور، وذلك بعد أن أودت غارات جوية إسرائيلية بحياة 19 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة.

جاء ذلك بينما يسعى وسطاء إلى استئناف محادثات لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع.

ولم ترد أنباء عن سقوط مصابين في إسرائيل، حيث قال الجيش إن صاروخين أطلقا من غزة وإن أحدهما سقط في البحر في حين لم يصل الآخر إلى إسرائيل.

وقالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، في بيان يوم الثلاثاء إنها قصفت “تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز إم90 ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا”.

وقال مسعفون إن غارات جوية إسرائيلية قتلت 19 فلسطينيا في وسط وجنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء. وكانت آخر مرة استهدفت فيها حماس تل أبيب بالصواريخ في مايو أيار.

وقتل ستة أشخاص في دير البلح، بينهم أم ورضيعاها التوأم البالغان من العمر أربعة أيام في غارة جوية، كما قُتل سبعة في أخرى على منزل بمخيم البريج.

وقال مسعفون إن أربعة أشخاص قتلوا في غارتين منفصلتين على مخيم المغازي بوسط القطاع ومدينة رفح بالجنوب، كما قتل اثنان في غارة على منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بالشمال.

وقال الجيش الإسرائيلي والجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي إنهم يخوضون مواجهات في عدة مناطق.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسلحين فلسطينيين وفكك بنية عسكرية في خان يونس، وعثر على أسلحة ومتفجرات في رفح، واستهدف منصات لإطلاق الصواريخ ومواقع للقناصة في وسط غزة.