حماس تطلق صواريخ على مدن إسرائيلية

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القدس (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها أطلقت وابلا من الصواريخ على مدن في جنوب إسرائيل يوم الأحد ردا على “المجازر” الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن ما يقرب من عشر قذائف أُطلقت، لكنه أشار إلى اعتراض معظمها بنجاح. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع إصابة مباشرة في مدينة عسقلان.

وذكرت أجهزة الطوارئ الإسرائيلية أنها تقدم الخدمات العلاجية لشخص جراء إصابته بشظايا وأن فرقها تتجه إلى مواقع سقوط الصواريخ. وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها أجهزة الطوارئ الإسرائيلية نوافذ سيارات محطمة وحطاما متناثرا في أحد الشوارع.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني بعد حرب دامت 15 شهرا، ونصت على وقف القتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس مقابل إفراج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين.

لكن إسرائيل أعلنت في 19 مارس آذار استئناف عملياتها البرية في وسط وجنوب قطاع غزة. وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن تعثر محادثات وقف إطلاق النار.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 50 ألف فلسطيني قتلوا حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وبدأت إسرائيل حملتها العسكرية بعد أن هاجم آلاف المسلحين بقيادة حماس بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.