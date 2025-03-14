حماس تعلن أنها تلقت مقترحا لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

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دبي (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الجمعة إنها تلقت مقترحا من الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وردت عليه.

وأكدت في بيان “جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية”، داعية إلى “إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة”.

وذكرت أنها وافقت على تسليم رهينة أمريكي إسرائيلي وأربع جثث رهائن.

وأضافت أنها تعاملت مع المقترح “بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردها عليه فجر اليوم”.