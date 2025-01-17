حماس تعلن حل عقبات اتفاق غزة ونتنياهو يتوقع الإفراج عن رهائن يوم الأحد

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من آندرو ميلز ونضال المغربي وجيمس ماكنزي

الدوحة/القاهرة/القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إنه من المتوقع أن تطلق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأحد سراح أول مجموعة من الرهائن بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس في بيان يوم الجمعة “بمساع كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأكدت أن “قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل”.

يأتي ذلك بعد ساعات من غموض اكتنف توقيت موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بصورة نهائية على الاتفاق.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان “في انتظار موافقة مجلس الوزراء الأمني ​​والحكومة، ودخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتم إطلاق سراح الرهائن وفقا للإطار المخطط له والذي من المتوقع أن يكون يوم الأحد”

وإذا نجحت الهدنة، فسيتوقف القتال الذي دمر أجزاء كبيرة من القطاع وقتل أكثر من 46 ألفا وشرّد معظم سكانه الذي كان يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

وذكر مكتب نتنياهو أن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع للموافقة النهائية على الاتفاق.

وفي غزة، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة، وقال الدفاع المدني الفلسطيني يوم الجمعة إن 101 على الأقل، بينهم 58 امرأة وطفلا، قتلوا منذ الإعلان عن الهدنة.

وفي ظل الانقسامات القائمة منذ فترة طويلة بين الوزراء، أرجأت إسرائيل اجتماعات يوم الخميس كان من المقرر أن تشهد تصويت مجلس الوزراء الأمني على الاتفاق، وحملت حماس مسؤولية التأخير.

لكن مكتب نتنياهو قال في وقت مبكر من يوم الجمعة إن الموافقة وشيكة. وأضاف أن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيجتمع اليوم الجمعة قبل أن تجتمع الحكومة بكامل أعضائها في وقت لاحق لإقرار الاتفاق.

وذكر مكتبه في بيان “أبلغ فريق التفاوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن إطلاق سراح الرهائن”.